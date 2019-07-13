Иркутск, , 14:00 — REGNUM

В Иркутской области возбудили 14 уголовных дел по фактам хищения имущества на подтопленных территориях, сообщает 13 июля пресс-служба региональной прокуратуры.

«В настоящее время в правоохранительных органах зарегистрировано 43 сообщения о преступлениях. Обеспечено возбуждение 14 уголовных дел», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в надзорном ведомстве создана специальная межведомственная рабочая группа о противодействии преступлений и правонарушений, связанных с последствием ликвидации наводнения.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня после затяжных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. В результате погибли 25 человек. Сейчас в регионе действует режим ЧС.

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