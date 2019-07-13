Иркутск, 13 июля 2019, 13:34 — REGNUM
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) министерства обороны России очистили порядка 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает 13 июля пресс-служба ведомства.
Отмечается, что всего очищено 44,2 га пострадавшей от паводка территории, осталось очистить еще 12,8 га.
Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня после затяжных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. В результате погибли 25 человек. Сейчас в регионе действует режим ЧС.
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