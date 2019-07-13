История вопроса

Наводнение в Иркутской области началось 26 июня 2019 года. Из-за обильных дождей реки вышли из берегов на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов и затопили более 10 тыс жилых домов и 10210 приусадебных участков в 98 населенных пунктах, где проживают почти 33 тысячи человек. Наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Тулуне. Мощная волна паводка пришла в этот город 27 июня. Сдерживавшая напор воды дамба не выдержала и разрушилась, а по разлившейся реке Ия поплыли десятки домов и построек. К настоящему времени известно о гибели 18 человек, ещё 17 числятся пропавшими без вести. В регионе побывал президент Владимир Путин и поручил как можно быстрее помочь людям, построить жильё и восстановить разрушенную дорожную инфраструктуру.

