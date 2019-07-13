Пекин, , 13:17 — REGNUM

Два человека погибли в результате падения вертолёта на востоке Китая. Об этом 13 июля сообщает новостной портал «Чжунго синьвэньван».

По предварительным данным, авиапроисшествие случилось во время тренировочного полёта. Вертолёт потерял управление и упал в водоём, над которым проходил полёт.

В результате ЧП погибли пилот, проходивший обучение и его инструктор. Причины произошедшего выясняются.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, по факту произошедшего начато расследование.

Ранее ИА REGNUMсообщало о переносе авиарейса в Казахстане. Из-за технической неисправности самолёта был перенесён авиарейс компании SCAT, который должен был вылететь из аэропорта города Нур-Султан в Анталью.

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