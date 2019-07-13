Могадишо, , 12:30 — REGNUM

Число погибших в результате теракта в городе Кисмайо в Сомали увеличилось до 26 человек, сообщает 13 июля Reuters.

По данным издания, среди жертв — граждане США, Великобритании, Кении и Танзании. Ранее сообщалось о 10 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля боевики террористической организации «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвали автомобиль около отеля в сомалийском городе Кисмайо, после чего устроили перестрелку с сотрудниками безопасности.

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