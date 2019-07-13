Ханой, , 12:55 — REGNUM

В центральной части Вьетнама продолжается рекордная засуха, которая началась в середине июня этого года. В провинциях центрального Вьетнама температура превышает 40 градусов. Такая температура держится ежедневно с 11:00 до 17:00.

Столь длительный период засухи является рекордным для Вьетнама. Власти ряда центральных провинций отмечают, что засуха может повлиять на урожайность в этом сезоне.

По сообщению вьетнамского информационного агентства «Куан дой нян зан», правительство Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) уже принимает необходимые меры, направленные на разрешение этой проблемы. Пострадавшим регионам будут выделены средства на восстановление урожая.

По прогнозам синоптиков, погода в центральной части Вьетнама сменится лишь к концу июля.