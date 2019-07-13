Манила, , 12:16 — REGNUM

По меньшей мере 25 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,8, которое произошло на юге Филиппин. Об этом 13 июля сообщает телеканал Channel News Asia.

По предварительным данным, в результате удара подземной стихии значительно пострадали четыре города, находившиеся в непосредственной близости к эпицентру землетрясения. Были повреждены жилые и административные здания, в их стенах появились трещины. В филиппинском городе Мадриде были экстренно эвакуированы пациенты районной больницы, так как появилась угроза обрушения здания.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Информации об их состоянии не поступало.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 5,8 произошло на острове Минданао на юге Филиппин в 23:42 мск. Эпицентр располагался в пяти километрах к юго-востоку от т муниципалитета Кантилан на юге провинции Суригао-дель-Сур, где проживают более 30 тысяч человек.

Очаг подземной стихии располагался на глубине 11,8 километров. Специалисты из Филиппинского института вулканологии и сейсмологии предупредили, что есть большая вероятность афтершоков.

Ранее ИА REGNUMсообщало о землетрясении магнитудой 4,8, которое было зафиксировано российскими учёными из Камчатского филиала Геофизической службы РАН у Командорских островов.

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