Гагра, Абхазия, , 12:09 — REGNUM

В Абхазии в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим микроавтобусом пострадали жители Московской и Тверской областей, а также Коми. Об этом 13 июля РИА Новости рассказал пресс-секретарь посольства Денис Лавриков.

«Тверская область, Московская область и республика Коми», — сказал Лавриков, отвечая на вопрос о том, из каких регионов были пострадавшие российские туристы.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 12 июля в автомобильном туннеле в Гагре. Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП погибла одна гражданка России, еще пятеро пострадали, в том числе ребенок 2011 года рождения.

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