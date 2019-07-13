Токио, , 11:13 — REGNUM

В Японии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса пострадал 21 человек, сообщает японское общественное телевидение.

Отмечается, что ДТП произошло 13 июля в префектуре Нагано, автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате 21 человек был госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в японской префектуре Тотиги школьный автобус попал в массовое ДТП. В результате пострадали 17 человек, включая 15 учеников младших классов.

Читайте также: В Японии группу детей сбил автомобиль