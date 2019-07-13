Киев, , 11:35 — REGNUM

Обстрел здания телеканала «112 Украина» призвал расследовать Национальный союз журналистов Украины. С обращением к Службе безопасности Украины и правоохранительным органам обратился 13 июля глава союза Сергей Томиленко в своём Facebook.

В своём обращении Томиленко пишет, что организовавший теракт должен быть наказан и призывает к эффективному расследованию правоохранительными органами атаки на здание телеканала «112 Украина».

Также Томиленко напомнил о предыдущих нападениях на здания редакций национальных и региональных СМИ. В частности, он напоминает о случае поджога офиса национального телеканала «Интер» в сентябре 2016 года и о поджогах редакций в Днепропетровской области. Томиленко заявил, что отсутствие результатов расследования во всех названных им случаях способствовало организаторам теракта в Киеве.

Как пояснил глава союза журналистов, «война против журналистов и медиа — это война против Украины».

Ранее ИА REGNUMсообщало об обстреле здания телеканала «112 Украина» в Киеве. Полиция квалифицировала произошедшее как террористический акт. Стрелки объявлены в розыск.

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