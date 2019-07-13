Киев, , 11:02 — REGNUM

В Киеве неизвестные обстреляли из противотанкового гранатомета штаб-квартиру телеканала «112 Украина». Об этом сегодня, 13 июля, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел примерно в 3:40 по местному времени. Двое неизвестных произвели как минимум один выстрел из противотанкового гранатомета по зданию штаб-квартиры телеканала «112 Украина», расположенной на улице Дегтяревского. После выстрела они скрылись с места происшествия.

Пострадавших в результате инцидента нет. Сильных повреждений здание не получило — на незначительной площади была повреждена отделка фасада здания.

На месте происшествия был найден тубус гранатомета. Его направят на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Стрелков ищут. Расследованием будет заниматься Служа безопасности Украины.