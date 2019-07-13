Владивосток, , 10:20 — REGNUM

В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту отравления детей в летнем оздоровительном лагере Владивостока «Юнга», сообщает 13 июля пресс-служба региональной прокуратуры.

Оздоровительный центр «Юнга». Yunga-vl.ru

По данным надзорного ведомства, 12 июля в инфекционное отделение больницы поступили 25 детей с признаками инфекционного заболевания желудочно-кишечного тракта.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Роспотребнадзоре сообщили о госпитализации детей в возрасте 12−14 лет в инфекционное отделение КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2», которые отдыхали в лагере «Юнга».В ходе проверки в лагере были выявлены нарушения санитарных норм.

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