Магас, , 09:57 — REGNUM

Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии в жестоком избиении семилетней племянницы, сообщает пресс-служба регионального главного управления СКР.

Следователи установили, что с ноября 2018 по 3 июля 2019 года женщина систематически наносила ребенку удары ремнем и отрезком шланга по голове и туловищу.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего»). В настоящее время родственница девочки находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, семилетняя девочка была доставлена в Ингушскую республиканскую больницу 4 июля в тяжелом состоянии. У ребенка были ожоги, порезы, синяки по всему телу. Но хуже всего обстояло дело с руками. Обе они были в состоянии, требующем ампутации из-за гангрены. После проведенной ингушскими врачами операции на одной руке девочка была транспортирована в Москву.

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