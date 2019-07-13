Кызыл, , 09:20 — REGNUM

В Туве продолжатся дожди и прогнозируется повышение уровня воды в реках. Об этом сообщили ИА REGNUMв МЧС республики.

Сильный дождь 17.mchs.gov.ru

«С 13 по 15 июля, по данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, продолжатся сильные дожди, в связи, с чем прогнозируется подъем уровня воды в реках Тувы. Возможно превышение критических отметок», — отметили в МЧС.

В ведомстве попросили граждан соблюдать все меры безопасного пребывания вблизи водных объектов, переезда по мостам, не переезжать вброд реки.

Напомним, утром 12 июля на реке Шуй в Бай-Тайгинском районе республики произошла трагедия, унесшая жизни девяти человек. По предварительной версии следствия, во время пересечения реки УАЗ, в котором ехали 12 человек — пятеро взрослых и семь детей, остановился из-за вышедшего из строя двигателя.

Машину начало сносить течением. Трое взрослых (двое мужчин и женщина), выбравшись из машины, пытались её удержать. Однако из-за сильного течения УАЗ опрокинуло, после чего салон автомобиля быстро заполнился водой. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать машину на плаву. Женщину, которую унесло течением, сейчас ищут.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело, которое взято на контроль в центральном аппарате СКР.

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