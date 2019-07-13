Якутск, , 05:49 — REGNUM

Уголовное дело о посягательства на сотрудников правоохранительных органов возбуждено в связи с нападением на патрульную машину жителя Якутии, сообщили 13 июля в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Нападение произошло поздно вечером 12 июля, когда сотрудники правоохранительных органов выехали в Среднеколымский район после сообщения местной жительницы об угрозе жизни, которая исходит от её мужа.

«Когда они прибыли по адресу, супруг заявительницы из карабина «Тигр» открыл огонь по патрульной машине. От полученных огнестрельных ранений сотрудник Росгвардии погиб на месте», — сообщили в пресс-службе.

Помощник оперативного дежурного был ранен и в дальнейшем госпитализирован. Стрелявший по сотрудникам правоохранительных органов злоумышленник совершил суицид.