Владивосток, , 05:34 — REGNUM

Доследственная проверка начата после сообщения об отравлении 28 детей в летнем лагере «Юнга» в пригороде Владивостока, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Напомним, 12 июля управление Роспотребнадзора по Приморскому краю сообщило, что из «Юнги» были госпитализированы с отравлением 15 детей в возрасте 12−14 лет в инфекционное отделение КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2».

В ходе проверки, которую провёл Роспотребнадзор, были выявлены нарушения санитарных норм и правил к приготовлению и хранению пищевых продуктов, раздаче пищи, дезинфекционному режиму, содержанию помещений пищеблока.

«Составлен протокол о временном запрете деятельности летнего оздоровительного учреждения «Юнга», — сообщили в Роспотребнадзоре.