Петрозаводск, , 05:51 — REGNUM

Пассажирский микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем на автодороге А-121 «Сортавала» в Карелии, сообщает пресс-служба МВД РФ по республике.

Сообщается, что ДТП произошло на 168-м километре трассы, там столкнулись микроавтобус Renault Trafic и легковой автомобиль Kia Optima. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с «легковушкой». В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля и его пассажир, водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших было и двое детей — пяти и 17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля гражданка России погибла и еще пятеро получили травмы в результате ДТП с туристическим автобусом в Абхазии. Пострадавших госпитализировали в больницу города Гагры, где им оказывают необходимую помощь.

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