Нью-Йорк, США, 13 июля 2019, 04:09 — REGNUM

С начала лета в Сибири и на Аляске сгорели леса площадью, примерной равной 100 тысячам футбольных полей, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге.

Лесной пожар
Лесной пожар
Federal Emergency Management Agency

По его словам, в июне в арктическом регионе произошло «беспрецедентное число лесных пожаров». Хак связывает большое число лесных пожаров с устоявшейся жаркой погодой, которая поспособствовала распространению огня в сибирских лесах и на Аляске. Он подчеркнул, что из-за лесных пожаров был нанесен большой ущерб экологии.

«Только в июне арктические пожары выбросили в атмосферу 50 мегатонн углекислого газа. Для наглядности — это эквивалентно годовому выбросу CO2 в Швеции», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 июля в Красноярском крае зафиксировано 90 лесных пожаров на общей площади в 200,4 тысяч гектаров. При этом 50 из них принято решение не тушить, так как, по выводам краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, эти пожары «не представляют угрозу населённым пунктам и объектам экономики».

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