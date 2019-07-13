Москва, , 03:53 — REGNUM

В московском районе Дорогомилово столкнулись два легковых автомобиля Hyundai и Infiniti, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в столичном управлении ГИБДД РФ.

Сообщается, что авария произошла в районе дома № 4/2 по Кутузовскому проспекту. В результате аварии погиб один человек. Еще трое получили травмы и были переданы скорой помощи. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Москве карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в районе дома № 2 по Карамышевской набережной. В результате ДТП пострадали два человека.

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