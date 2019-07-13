Могадишо, , 03:16 — REGNUM

Число погибших в результате теракта в городе Кисмайо в Сомали увеличилось до десяти человек, передает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что среди погибших были представители региональных властей, старейшины местных племен, а также два журналиста. Как отмечает агентство Синьхуа, ранения получили не менее 50 человек. Местные власти отмечают, что число погибших может еще вырасти.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля боевики террористической организации «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвали автомобиль около гостиницы города Кисмайо в Сомали, а затем устроили перестрелку с сотрудниками безопасности. Ранее сообщалось о семи погибших.

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