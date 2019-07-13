Москва, , 02:49 — REGNUM

Карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Сообщается, что авария произошла в районе дома № 2 по Карамышевской набережной. В результате столкновения машины скорой помощи и легкового автомобиля пострадали два человека. Других подробностей ДТП пока не сообщается, полиция выясняет обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в Благовещенске карета скорой помощи столкнулась с мотоциклом. Отмечалось, что медики везли с вызова в лечебное учреждение пожилую женщину, получившую тяжелые травмы после падения с высоты. Женщина погибла из-за ДТП, однако ее смерть не связана с самой аварией.

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