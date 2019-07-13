Анкара, , 02:13 — REGNUM

Авиалайнер турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, следовавший рейсом из Вены в Анкару, экстренно сел в столице Румынии Бухаресте, сообщает газета Heute.

Газета сообщает, что во время полета у одного из пассажиров случился инфаркт. После приземления не удалось спасти жизнь пассажира. На борту самолета находились десятки граждан Австрии, им всем пришлось провести ночь в аэропорту Бухареста.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, экстренно приземлился в аэропорту Братска. Причиной экстренной посадки стало недомогание у одного из пассажиров — 50-летней женщины. Еще до приземления самолета женщина скончалась.

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