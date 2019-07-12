Москва, , 21:32 — REGNUM

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) связывает массовую гибель пчёл в российских регионах с бесконтрольным использованием пестицидов при обработке полей. Соответствующее заявление сделала сегодня, 12 июля, пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Она заявила, что Россельхознадзор фиксирует, что с каждым годом ситуация с массовой гибелью пчёл в России постоянно ухудшается. Иными словами пчел гибнет все больше и больше и на все большей площади.

Также Мелано констатировала, что за последние восемь лет в России вообще никто не контролирует производство, хранение, реализацию и применение пестицидов и агрохимикатов.

«Сегодня контроль пестицидов и агрохимикатов в плодоовощной продукции осуществляется только Роспотребнадзором тогда, когда продукция фактически реализуется на прилавках», — пояснила она.

Чиновница напомнила, что в 2011 году у Россельхознадзора были в полном объеме изъяты полномочия по надзору в сфере оборота пестицидов и агрохимикатов. Инициатором этого выступило министерство экономического развития.

Что касается массовой гибели пчел, то она наблюдается именно из-за бесконтрольного использования пестицидов при обработке полей.