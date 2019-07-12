Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 21:01 — REGNUM

В ямальском городе Лабытнанги частично обрушился фундамент дома № 3/А на улице Озёрная. Обрушение произошло 12 июля, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Всего в 12-квартирном доме 1995 года постройки зарегистрированы 39 человек, в том числе 14 несовершеннолетних. Три квартиры являются муниципальными. При этом ранее жильцы не жаловались в мэрию на состояние дома, пишет издание Накануне.Ru.

Часть граждан разместили в гостинице «Семь лиственниц». Теперь на общем собрании жильцы должны будут решить вопрос о том, чтобы признать дом аварийным.

Власти обещают помочь жильцам. Финансы на это будут выделены из городского резервного фонда. Сейчас мэрия ищет новое жильё для граждан. А мэр города Марина Трескова на заседании комиссии по ЧС поручила своим подчинённым срочно обследовать весь жилой фонд муниципалитета.