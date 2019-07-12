Гагра, Абхазия, , 20:59 — REGNUM

Одна гражданка России погибла и ещё пятеро пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Абхазии. Об этом сообщила 12 июля пресс-служба посольства России в Сухуме.

По информации дипведомства, авария произошла сегодня в 15:15 по московскому времени в автомобильном туннеле в Гагре.

«Пострадали пять граждан России, в том числе ребёнок 2011 года рождения, одна россиянка погибла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницу Гагры, где им оказывается вся необходимая помощь. Посольство находится на связи с МВД и МЧС в связи с трагическим инцидентом.

По данным Генпрокуратуры Абхазии, в результате аварии погибли два человека, в том числе жительница Сыктывкара 1953 года рождения. Уточняется, что столкнулись автомобиль Honda Fit и туристический микроавтобус Volkswagen Caravelle.

Напомним, 9 июля в результате столкновения маршрутки с легковым автомобилем Mercedes на Пицундском шоссе в Гагрском районе Абхазии пострадали девять человек, среди которых также были граждане России.

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