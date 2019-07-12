Кривой Рог, Украина, , 20:50 — REGNUM

На Украине сотрудники правоохранительных органов проверяют анонимное сообщение о минировании ряд объектов в городе Кривой Рог, в том числе частного дома, в котором проживают родители нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сегодня, 12 июля, сообщают украинские СМИ.

По данным местнх СМИ. проверки идут в больницах Кривого Рога, детских садах, а также на железнодорожном вокзале. Кроме того, поступило анонимное сообщение о якобы минировании частного дома, в котором проживают родители президента Зеленского.