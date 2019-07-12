Черкесск, , 20:41 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии перевернулся катамаран с людьми. В воде оказались четверо туристов из Калининградской области. Инцидент произошел около 16:10 12 июля, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

В районе населенного пункта Красный Карачай в Зеленчукском районе группа туристов из четырех человек осуществляла сплав по реке Аксаут. После получения сообщения о ЧП к ним на помощь выдвинулась группа спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда в количестве восьми человек.

Около 18:12 троих туристов удалось спасти. Они доставлены на берег выше полутора километров от села Хасаут-Греческое. Их состояние удовлетворительное. Четвертый пострадавший остался в перевернувшемся катамаране. Плавсредство прибило на противоположный берег реки Аксаут. На помощь туристу отправились спасатели. Об окончании спасательной операции пока не сообщается.