Москва, , 20:25 — REGNUM

Порядка 200 единиц хранения пострадали при тушении пожара в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве. Об этом 12 июля сообщил глава Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов.

«У меня нет информации, что конкретно там горело. Залиты документы. И эти залитые документы придётся восстанавливать и реставрировать. А в отношении того, что сгорело, информации нет», — приводит его слова «Интерфакс».

При этом Артизов уточнил, что ценные документы не пострадали. «Это второе здание, там хранились документы госучреждений, там нет личных фондов, ни писателей, ни учёных, ни артистов», — сказал он.

Залитые водой документы будут вывезены на заморозку, после чего их отправят в лабораторию, где с помощью вакуумной камеры в течение определённого времени будет проводиться сушка документов, отметил Артизов.

Как передавало ИА REGNUM, днём 12 июля в здании Российского государственного архива литературы и искусства на Выборгской улице в Москве произошёл пожар. По сообщению МЧС, на 4-м этаже здания произошло «загорание бумажной продукции» на площади 150 квадратных метров. В течение двух часов пожар удалось ликвидировать.

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