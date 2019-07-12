Нур-Султан, , 20:21 — REGNUM

В Казахстане заблокировали фишинговый ресурс, имитирующий официальный сайт АО «Народный банк Казахстана». Об этом сообщили в государственной технической службе Комитета национальной безопасности республики (КНБ).

Отмечается, что фальшивый ресурс в точности копировал сайт банка. Для авторизации пользователями карт необходимо было ввести номер телефона, идентификатор, пароль и логин. При авторизации пользователи должны были отправить SMS-код.

Специалисты уже установили список пострадавших лиц. Поля логина и пароля заполнили 103 человека. 87 пользователей указали реальные данные для авторизации. Все данные будут направлены в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области Казахстана приговорил к пяти годам лишения свободы программиста, похитившего с сайта международного аэропорта Атырау 12 млн тенге ($31 тыс.).

Отметим, фишинг — это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение обманным путем конфиденциальных данных пользователей.

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