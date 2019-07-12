Бишкек, , 19:56 — REGNUM

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков «целенаправленно пытались запятнать» имя самого известного врача-нарколога Киргизии Женишбека Назаралиева. Об этом заявил доктор Назаралиев, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что в принадлежавшем ему ресторане торговали наркотиками, пишет «Kaktus.media».

По словам Женишбека Назаралиева, в настоящее время он уже не является владельцем вышеназванного ресторана.

«Концепция элитного стейк-хауса «Атилла» не совпала со спросом. В 2019 году я отдал заведение владельцу отеля «Джаннат» в счет долгосрочной аренды. Ассоциировать мое имя с рестораном — ошибочно», — подчеркнул он.

Президент всемирной лиги «Разум вне наркотика» акцентировал внимание на том, что сотрудники антинаркотического ведомства «не удосужились провести экспертизу и установить, кому принадлежит наркотическое вещество».

»Вместо этого сотрудники спецслужбы требовали дать показания на хозяина заведения или членов его семьи. Нарушив все протоколы, регламенты и порядок оформления задержанных, грубо нарушив неотъемлемые права граждан Киргизии, оперативники добились того, что повар «Атиллы» взял вину на себя», — отметил он.

При этом Назаралиев признал факт того, что повар стейк-хауса всё же принимал наркотики:

«На самом деле повар был не чужд того, чтобы покурить травку и расслабиться. Но на рабочем месте он не употреблял, более того, на момент задержания не курил несколько дней. По сути, ему подбросили эти 5,8 г. Дабы не осложнять жизнь молодому человеку, здесь я скажу лишь то, что он, как требует того закон Киргизии, выплатил административный штраф», — подытожил он.

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