Нур-Султан, , 23:06 — REGNUM

126 человек утонули в водоемах Казахстана с начала купального сезона (1 июня). Об этом 12 июля заявил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Владимир Беккер, сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасательный круг

По его словам, по состоянию на 12 июля утонули 126 человек, в том числе 50 детей, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Глава комитета отметил, что основной причиной гибели людей является недооценка собственных сил при купании.

Беккер добавил, что в Казахстане из 607 пляжей спасательные подразделения контролируют 27 объектов. В 2019 году подготовку прошли 880 спасателей-дружинников, за счет которых создано 335 спасательных постов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Актюбинское водохранилище в Казахстане упал автомобиль, в котором находились три человека. В результате происшествия погибли двое взрослых мужчин и ребенок 2016 года рождения.

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