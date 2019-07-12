Катманду, , 19:28 — REGNUM

В результате наводнений и оползней в Непале погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает местное издание Setopati.

За последние два дня на Непал обрушились ливневые дожди. Большое количество осадков вызвало многочисленные оползни в горах.

По данным местной полиции, стихия затронула 20 районов Непала. По меньшей мере 17 человек погибли, также известно о семи пострадавших, а ещё семь человек числятся пропавшими без вести.

Дожди в Непале будут продолжаться до 14 июля и власти просят людей, живущих в поселениях возле рек, перебраться в безопасные зоны.