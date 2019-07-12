Челябинск, , 18:49 — REGNUM

Временный руководитель Челябинской области Алексей Текслер в курсе ДТП с маршруткой в Челябинске. Об этом сообщают местные СМИ.

Также о произошедшем проинформирована врио главы Челябинска Наталья Котова. Власти города и области держат ситуацию на контроле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером на Комсомольском проспекте. Автомашина врезалась маршрутке в бок.

На данный момент известно о семи пострадавших. На месте ДТП работают медики, спасатели и правоохранители.

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