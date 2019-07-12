Челябинск, , 18:43 — REGNUM

В Челябинске во время ДТП с участием маршрутки №91 пострадали семеро человек. Об этом журналистам сообщили медики.

По данным очевидцев, в районе ДТП образовывался небольшой затор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 12 июля на Комсомольском проспекте. По словам очевидцев, легковая машина въехала маршрутке в бок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске разбилась маршрутка, есть пострадавшие

Читайте развитие сюжета: Врио губернатора Текслер в курсе ДТП с маршруткой в Челябинске