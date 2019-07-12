Челябинск, 12 июля 2019, 18:43 — REGNUM
В Челябинске во время ДТП с участием маршрутки №91 пострадали семеро человек. Об этом журналистам сообщили медики.
По данным очевидцев, в районе ДТП образовывался небольшой затор.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 12 июля на Комсомольском проспекте. По словам очевидцев, легковая машина въехала маршрутке в бок.
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