Одесса, Украина, , 18:13 — REGNUM

Количество пострадавших от отравления в детском лагере в Одесской области достигло 52 человек, сообщает 12 июля Минздрав Украины.

Из общего числа отравившихся в детском оздоровительно-спортивном лагере «Медик-2» только двое являются взрослыми, остальные 50 — дети, уточняет ведомство. Все они доставлены в медучреждения с диагнозом пищевой токсикоинфекции.

Их состояние медики относят к средней тяжести.

Причины массового отравления пока не выяснены.

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