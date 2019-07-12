Кызыл, , 17:40 — REGNUM

В Туве продолжается расследование уголовного дела по факту ДТП на реке Шуй, в котором погибли семь детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском следственном управлении СКР по Туве.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Предварительно установлено, что около 07:00 по местному времени 12 июля с чабанской стоянки в местечке Кара-Суг-Аксы выехал автомобиль УАЗ-31 512, в котором находились 12 человек (пятеро взрослых и семеро детей в возрасте от двух до 11 лет).

Во время пересечения реки Шуй двигатель автомобиля вышел из строя. Машина остановилась, её начало уносить течением. Трое взрослых (двое мужчин и женщина), выбравшись из машины, пытались её удержать. Из-за сильного течения УАЗ опрокинуло. Салон автомобиля, в котором оставались дети и двое взрослых, быстро заполнился водой. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать машину на плаву. Женщину, которую унесло течением, сейчас ищут.

«В настоящее время тела девяти потерпевших доставлены в город Ак-Довурак, следователи совместно с судмедэкспертами приступили к осмотру тел потерпевших», — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Туве 12−13 июля объявлен траур по погибшим на реке Шуй. На месте происшествия также работают спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России и службы ГО и ЧС республики.

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