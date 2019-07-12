Кызыл, , 17:24 — REGNUM

Спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России и службы ГО и ЧС республики прибыли к месту происшествия в Бай-Тайгинском районе, где при переезде через реку перевернулся автомобиль УАЗ с пассажирами. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Туве.

Спасатели работаю на месте трагедии в Туве 17.mchs.gov.ru

«Начаты поисковые работы пропавшего человека, которого унесло течением. Кроме этого, оперативной группой пожарно-спасательной части №5 по охране Бай-Тайгинского района были деблокированы тела из перевернутой автомашины в реке Шуй», — говорится в сообщении ведомства.

Всего ликвидируют последствия ЧС 66 человек и 11 единиц техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 12 июля на реке Шуй в Бай-Тайгинском районе Тувы перевернулся УАЗ с пассажирами. Девять человек погибли, в том числе семь детей. Одна женщина считается без вести пропавшей. Возбуждено уголовное дело. На 12−13 июля в Туве объявлен траур по погибшим.

Подробности: Трагедия на реке в Туве: все новости

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