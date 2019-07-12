Ульяновск, , 17:19 — REGNUM

В Ульяновской области возбуждены уголовные дела по факту злоупотребления и превышения должностными лицами министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Предварительно установлено, что должностные лица минсельхоза выдали местным предпринимателям разрешение на вырубку лесов в Барышском, Сосновском и Вальдиватском участковых лесничествах, которые имеют статус особо охраняемых территорий регионального значения. По данным следствия, в результате государственному лесному фонду причинен ущерб на сумму более 30 млн рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по факту злоупотребления и превышения полномочий должностными лицами.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, изъята необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM , 11 июля стало известно о том, что в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении врио министра природных ресурсов (в настоящее время с него снят статус врио, он работает первым заместителем министра природных ресурсов). Следствие полагает, что подозреваемый обеспечил предоставление лесного участка коммерческой организации для добычи строительного песка и заготовки древесины путём сплошной рубки. При этом участок был отнесён к защитным, ценным, противоэрозионным лесам и его использование для данный целей запрещено. Ущерб в результате вырубки леса на площади более 3,6 га оценивается более чем в 22 млн рублей.

Подробнее: На врио министра природных ресурсов Чувашии заведено уголовное дело