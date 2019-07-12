Нижний Новгород, , 17:04 — REGNUM

После страшного ДТП в Навашинском районе возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

Установлено, что на 4 км подъезда к мосту через Оку от автодороги «Ряжск — Нижний Новгород» водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой.

В результате водитель т трое пассажиров легковушки скончались от полученных травм на месте происшествия. Один из погибших был несовершеннолетним.

ИА REGNUM напоминает, авария произошла вечером 11 июля в 5 км от автодороги Нижний Новгород — Касимов. Ликвидировали последствия ДТП две единицы техники и шесть сотрудников МЧС.