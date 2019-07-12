Нарьян-Мар, , 16:37 — REGNUM

15-летняя девушка стала жертвой ВИЧ-инфицированного жителя Нарьян-Мара. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО, 27-летний мужчина, зная, что болен, вступил с ней в половую связь.

Мужчина был задержан после того, как был установлен факт заражения. В ходе следствия было установлено, что подсудимый вступал в половые сношения еще с двумя совершеннолетними девушками, не сообщая о наличии ВИЧ-инфекции, но им повезло больше — вирус у них обнаружен не был.

Суд Ненецкого автономного округа признал его виновным в совершении сразу нескольких преступлений, в частности, в заражении несовершеннолетнего ВИЧ и во вступлении в половую связь с лицом, не достигшем 16-летнего возраста.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции по данным на конец 2018 года, составляет 896 тыс. 075 человек. Ежегодно количество зараженных ВИЧ увеличивается на 2 млн человек. При этом, как ометчают в Роспотребнадзоре, четвертьинфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) не осведомлены о своём заболевании