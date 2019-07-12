Москва, , 16:35 — REGNUM

В здании Российского государственного архива литературы и искусства на Выборгской улице в Москве днём 12 июля произошёл пожар. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, около 13:25 произошло «загорание бумажной продукции» на 4-м этаже пятиэтажного административного здания, расположенного по адресу: улица Выборгская, дом 3, корпус 1.

До прибытия пожарных из здания были эвакуированы около ста человек. Спустя полтора часа огонь удалось локализовать на площади 150 квадратных метров. В 15:10 пожар был ликвидирован.

Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.

Основанный в 1941 году Российский государственный архив литературы и искусства является крупнейшим в стране собранием документов по истории отечественной культуры.