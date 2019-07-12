Кызыл, , 16:31 — REGNUM

В Туве в связи с гибелью на реке Шуй девятерых жителей региона, в том числе семерых детей, объявлен траур. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

«В связи с трагическими событиями в нашей республике и гибелью людей в ДТП, в том числе малолетних детей, подписал указ об объявлении траура в Республике Тыва 12−13 июля. Все государственные флаги приспущены, отменены развлекательные мероприятия. Торжественный вечер, посвящённый празднику животноводов, перенесён на другую дату», — написал Кара-оол на своей странице в соцсети.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 12 июля в Бай-Тайгинском районе Тувы. При попытке пересечь реку Шуй перевернулся УАЗ с людьми. Девять человек, в том числе семь детей, погибли. Ещё одна женщина считается пропавшей без вести. Возбуждено уголовное дело.

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