Кызыл, , 16:13 — REGNUM

В страшной трагедии в Туве, унесшей жизни девяти человек, одна женщина пропала без вести. Об этом сообщили ИА REGNUMв пресс-службе МВД республики.

В салоне автомашины, опрокинувшейся при попытке пересечения реки Шуй, находились 12 человек. Двоим мужчинам удалось выбраться из транспортного средства и спастись.

«На месте происшествия в салоне автомашины обнаружены тела 9 погибших, семеро из которых несовершеннолетние. Одна женщина числится без вести пропавшей. В настоящее время ведутся ее поиски», — сообщили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 11 на 12 июля. Как сообщил глава республики Шолбан Кара-оол, погибли две семьи, направлявшиеся из села Тээли на источники в Дустуг-Хем. Как ранее сообщало ИА REGNUM, самой младшей жертвой аварии стал двухлетний ребенок.

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