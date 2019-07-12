Оренбург, , 15:59 — REGNUM

В Оренбурге в ночь на 12 июля из СИЗО № 1 слышался хор заключенных, кричавших «Воля, воля!». В соцсети появилось видео, жители расположенных поблизости с СИЗО домов сообщали, что заключенных не могли успокоить несколько часов. Пользователи окрестили происшествие бунтом.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФСИН по Оренбургской области, никакого бунта не было. Заключённые проявили недовольство тем, что сотрудники изолятора пресекли попытку переброса на территорию пенитенциарного учреждения сотовых телефонов. Инициаторами возмущения стали шесть человек. В настоящее время ситуация стабилизировалась.

Руководство СИЗО № 1 готовит в следственные органы материалы, которые должны стать основанием для проверки, с вытекающим процессуальным решением. Им может стать возбуждение уголовного дела по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и статье 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

Как сообщает vestirama.ru, осуждённые облили одного охранника кипятком, второго — побили палкой. Действия сокамерников подбадривали другие заключённые словами: «Воля, воля!».

По неофициальным данным, шестерых бунтарей-провокаторов поместили в карцер. Инициаторов возмущения в СИЗО должны были этапировать в ближайшее время в колонию-поселение для отбывания срока по приговорам суда. Своей выходкой заключенные оказали себе медвежью услугу. Теперь им могут добавить срок, а условия отбывания наказания могут ужесточить с колонии-поселения на исправительную колонию.