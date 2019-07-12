Южно-Сахалинск, , 15:31 — REGNUM

В Южно-Сахалинске организован штаб помощи жителям многоквартирного дома, 2/3 кровли которого было уничтожено огнём утром 12 июля. Соответствующее распоряжение, как сообщает пресс-служба областного правительства, сделал побывавший на месте происшествия врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Штаб начал свою работу в непосредственной близости к пострадавшему доме — во дворе расположен специальный автобус, где организовано питание и горячий чай, а с жителями работают специалисты социальной защиты, администрации Южно-Сахалинска и управляющей компании. Там же развёрнут мобильный пункт полиции — сотрудники правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность и сохранность вещей, оставленных в квартирах.

«Немедленно начинаем ремонт. Объявлен режим ЧС, — сообщил Валерий Лимаренко в своём официальном Instagram-аккаунте. — Правительство области сделает все для того, чтобы люди не чувствовали себя брошенными. Уже решаем вопросы, связанные с расселением и материальными выплатами. Воспользуемся резервным фондом, чтобы оперативно оказать помощь. Сейчас нам нужно уделить отдельное внимание всем, кто живет на верхних этажах. С каждым проведем беседу, чтобы понять, все ли в порядке со здоровьем, какая дополнительная помощь требуется. Пока окончательно не решим вопрос, оперативный штаб будет работать прямо во дворе дома. Уделяем максимальное внимание ситуации. Выражаю сочувствие всем жильцам, чьи квартиры и имущество пострадали при пожаре».

https://www.instagram.com/p/BzzUqrEHcbo/

По данным городской администрации, в четырехэтажном доме прописаны 104 человека, в том числе 16 детей. Жителей готовы разместить у себя два хостела, расходы на проживание полностью оплатит мэрия. Жилые помещения просушиваются специальными пушками и осушителями.

Как сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области, в настоящее время рассматривается несколько возможных причин пожара: нарушение правил эксплуатации электрооборудования, правил пожарной безопасности при проведении огневых работ и поджог. Первый пожарный расчёт прибыл к месту пожара через пять минут после поступления сигнала. К этому моменту площадь огнём было охвачено 350 кв.м. крыши. Большинство жителей покинули дом самостоятельно, пожилым и нуждавшимся в поддержке помогли пожарные и спасатели.