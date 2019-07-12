Вена, , 15:32 — REGNUM

В столице Австрии арестован объявленный в международный розыск 41-летний гражданин Коста-Рики, предполагаемый руководитель крупной банды наркоторговцев, пишет газета Kurier.

Подозреваемый был схвачен в венском аэропорту, где находился в ожидании пересадочного рейса. Полиция нескольких государств выслеживала этого человека около года.

Следователи предполагают, что именно он руководил крупной бандой, организовавшей поставки кокаина в Европу под видом продажи фруктов из Латинской Америки. В промышленной зоне в испанской Малаге в ящиках с бананами были обнаружены 6 тонн кокаина, тогда же были арестованы несколько подозреваемых и конфисковано оружие. В другом случае в испанском порту Альхесирас в контейнере с бананами были найдены 9 тонн кокаина.