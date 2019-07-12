Морогоро, Танзания, 12 июля 2019, 15:30 — REGNUM
В период сбора урожая в Танзании традиционно растет число случаев изнасилования. Об этом передает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv) со ссылкой на заявление начальника полиции по области Морогоро, основанное на статистических данных о регионе.
Уиллброд Мутафунгва заявил, что изнасилования вызваны традиционными танцами и праздниками урожая, на которых присутствует алкоголь.
«Во время сбора урожая фиксируется много случаев изнасилования, в особенности во время народных гуляний, на которых люди пьют много алкоголя, в результате чего многие девочки и женщины страдают от насилия», — объяснил он.
Мутафунгва добавил, что областная полиция продолжает вести с жителями беседы, убеждая их прекратить подобное поведение.
«Я призываю вас не запрещать подобные праздники полностью, а лишь соблюдать административно установленный порядок по получению разрешения на их проведение с целью предотвращения пьянства, которое в свою очередь провоцирует насилие», — заявил Мутафунгва.