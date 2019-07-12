Киев, , 15:22 — REGNUM

Задержан участник карательной операции в Донбассе, которого подозревают в попытке взорвать гранатой пятерых детей, которые находились в доме. Об этом сообщили 12 июля в пресс-службе Национальной полиции Киевской области.

Инцидент произошёл в селе Слобода Киевской области. Полицейские, приехавшие на место происшествия, оценили ситуацию и вступили в переговоры с подозреваемым. Им удалось отвлечь внимание мужчины и обезвредить его, использовав приёмы рукопашного боя.

В сообщении ведомства говорится, что «герой АТО» задержан, у него изъята граната Ф-1. В крови подозреваемого обнаружили 1,1 промилле алкоголя.

Полиция возбудила дело по статьям «незаконное хранение боеприпасов» и «угроза или насилие в отношении работника полиции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в селе Пашена Балка Днепропетровской области от взрыва пострадали шестеро детей в возрасте от 5 до 16 лет. По предварительной информации, взорвался боеприпас от станкового гранатомёта АГС, который стоит на вооружении ВСУ.

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