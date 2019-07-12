Кызыл, , 15:03 — REGNUM

В связи с выпадением обильных осадков поднялся уровень воды на малых реках западных районов Тувы. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в республиканском главке МЧС, ссылаясь на данные Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В целях предупреждения несчастных случаев, Главное управление МЧС России по Республике Тыва просит граждан соблюдать все меры безопасного пребывания вблизи водных объектов, переезда по мостам, в том числе вброд по водным объектам», — говорится в сообщении ведомства.

Главам муниципальных образований необходимо предупредить население о неблагоприятной метеорологической обстановке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 12 июля произошла трагедия в Бай-Тайгинском кожууне (районе), который как раз находится на западе Тувы. Автомобиль УАЗ с людьми опрокинулся при попытке пересечь реку Шуй. По последним данным министерства внутренних дел Тувы, в салоне машины находились двенадцать человек, а не десять, как сообщалось ранее. При этом есть расхождения в числе погибших детей. Если в МВД подтверждают гибель шести несовершеннолетних, то в СКР сообщают о семерых. При этом число жертв сократилось с десяти до девяти человек. Ещё один человек пока числится пропавшим без вести.

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ИА REGNUM ведёт трансляцию «Трагедия на реке в Туве: все новости»