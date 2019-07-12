Москва, , 15:00 — REGNUM

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов помещен под стражу в рамках расследования коррупционного преступления. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, рассказал 12 июля журналистам адвокат подозреваемого Анас Эльмурзаев.

Защитник отметил, что арест Иванова будет обжалован. Судья объяснила решение тем, что фигурант может скрыться или чинить препятствия расследованию.

О помещении Иванова под стражу в СИЗО «Лефортово» до 9 сентября просило следствие. Прокуратура предлагала в качестве меры пресечения домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы ПФР Алексей Иванов был задержан 10 июля. На суде он сознался в получении взятки в размере 4,4 млн рублей и выразил готовность сотрудничать со следствием.

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