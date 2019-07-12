Мехико, , 14:55 — REGNUM

Федеральный суд Мексики приказал арестовать адвоката бывшего президента Энрике Пенья Ньето, задержанного 9 июля в одном из ресторанов Мехико в ходе операции с участием двадцати агентов полиции, пишет газета El Pais.

Адвокат экс-президента Хуан Кольядо подозревается в отмывании денег и участии в деятельности организованной преступности. Следствие считает, что подозреваемый причастен к работе незаконной сети, которая «отмыла» десятки миллионов мексиканских песо, выведя их в Испанию и Андорру.

Кольядо защищал интересы Пенья Ньето в ходе бракоразводного процесса с актрисой Анхеликой Риверой в 2018—2019 годах. Также он участвовал в деле брата другого бывшего президента Мексики Карлоса Салиноса де Гортари, обвиненного в убийстве своего зятя, политика из Институционно-революционной партии. Брат президента Рауль провел в тюрьме 10 лет, но в 2005 году был оправдан и вышел на свободу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года власти США начали расследование против Пенья Ньето, заподозрив его в получении взятки от нефтяной компании Pemex.

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